В Британии нашли сбывшиеся пугающие предсказания Ванги на 2025 год

Британская газета The Mirror: Предсказания Ванги на 2025 начали сбываться

Британское издание The Mirror заявило, что пугающие «пророчества» болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) на 2025 год начали сбываться. Об этом говорится статье, опубликованной на сайте СМИ.

В частности, журналисты нашли предсказания Ванги, согласно которым в 2025 году произойдут значительные конфликты и природные катастрофы. Журналисты сочли, что это пророчество сбылось, так как в конце марта в Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение.

Кроме того, как указала газета, Ванга утверждала, что в 2025 году в Европе начнется крупный вооруженный конфликт. «Одним из событий, которые она описала, был конфликт на материковой части Европы, добавив, что, по ее мнению, в 2025 году между двумя странами разразится новая война, последствия которой будут ощущаться по всему миру», — добавило издание.

Также в материале сообщили, что Ванга предупреждала о глобальном «апокалипсисе» в 2025 году.

Ранее британская газета Metro перечислила «пророчества» о России и президенте страны Владимире Путине на 2025 год. Издание рассказало, что она, в частности, заявляла, что в 2025 году Путин «станет властелином мира», а Россия «будет доминировать на мировой арене».