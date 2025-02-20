На Западе опубликовали «пророчество» Ванги о России и Путине на 2025 год

Британская газета Metro: Ванга заявила о доминировании России в мире в 2025 году

Британская газета Metro опубликовала «пророчество» болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) о России и президенте страны Владимире Путине на 2025 год. В статье, опубликованной на сайте СМИ, приводится ее заявление о доминировании России в мире.

«Одна из самых известных ясновидящих мира предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году», — говорится в материале, посвященном Ванге. В нем отмечается, что она предсказала войну, «которая разразится на Востоке весной и уничтожит Запад». «[Французский астролог] Нострадамус тоже предвидел конфликт, который коснется Европы», — добавило издание.

Кроме того, как указала газета, Ванга утверждала, что в 2025 году Путин «станет властелином мира», а Россия «будет доминировать на мировой арене».

Ранее другая британская газета Daily Mail перечислила «пророчества» Ванги, которые сбылись в 2024 году. Издание рассказало, что она, в частности, предвидела мировой экономический кризис, экстремальные погодные явления и крупные прорывы в медицине.