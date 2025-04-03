В Госдуме предложили бесплатно выдать жилье одной категории россиян

Миронов предложил обеспечить жильем ветеранов СВО с инвалидностью первой группы

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект об обеспечении жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы. Об этом сообщают «Известия».

«Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами первой группы в ходе специальной военной операции», — сказано в пояснительной записке к документу. По словам лидера фракции Сергея Миронова, для реабилитации военным требуются специальные домашние условия, однако зачастую ветераны не могут себе их позволить, так как проживают с семьями в маленьких квартирах.

Он подчеркнул, что особенно остро эта проблема стоит для участников специальной операции, пришедших с фронта инвалидами первой группы. «Поскольку у подавляющего большинства регионов нет денег для финансирования этой программы, средства на нее предлагаем выделить из федерального бюджета», — добавил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно давать многодетным семьям дома вместо квартир. Он также уточнил, что при распределении жилья одной категории россиян нужно учитывать не только численность семьи, но и ее статус, и время проживания в стране, уточнил Милонов.