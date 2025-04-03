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16:42, 3 апреля 2025Россия

В Подмосковье родители пожаловались на раздаваемые детям в школе листовки об исламе

Школу в Котельниках проверяют после жалоб родителей на листовки об исламе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В подмосковных Котельниках родители учеников младших классов школы №2 пожаловались, что их детям раздают листовки об исламе. В учебном заведении проводится проверка этой информации, пишет «Подъем» в Telegram.

К посту приложен снимок листовки, как утверждается, найденной у четвероклассника. На одной стороне листа размещена надпись «Ислам для самых маленьких», на другой — стихотворение о «добром дядюшке имаме», который «угощал» и «поучал» своих учеников, став для них «пророком и кумиром». «Каждый человек — это дите Аллаха, от мала до велика. Мы рады каждому! Присоединяйтесь!» — говорится далее. За призывом следует адрес.

По словам родителей, листовки раздают дети из нескольких семей, переехавших в район, где расположена школа. Встревоженные россияне назвали это навязыванием чужой религии.

Издание обратилось за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. По ее словам, школа отрицает факт раздачи детям листовок, однако омбудсмен все равно намерена обратиться в полицию. «По закону Россия — светское государство, и школа у нас тоже отделена от религии. Любые религиозные курсы должны быть вне образовательной организации. Кроме того, считаю, что вопрос распространения таких листовок и привлечения детей к такого рода занятиям требует очень внимательного изучения», — подчеркнула она.

В учебном заведении «Подъем» заверили, что провели родительское собрание и опросили учеников, однако не нашли подтверждения информации о листовках. Представители школы также утверждают, что ребенка, который, по словам родителей, раздавал приглашения, у них нет. Однако собеседник издания отметил, что правоохранители уже проводят проверку, а директор передал всю известную ему информацию о ситуации в Минобразования Подмосковья.

В 2024 году в Крыму пресекли работу двух религиозных школ, которые под видом уроков об исламе склоняли детей и их родителей к экстремизму. Организатором занятий оказалась незаконное проукраинское объединение. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли в зданиях заведений запрещенные материалы.

ЖЗЛ
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