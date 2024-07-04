В Крыму проукраинская организация учила детей экстремизму

В Крыму пресекли деятельность двух обучавших экстремизму религиозных школ

В Крыму пресекли деятельность двух религиозных школ, где под видом уроков об исламе детей и их родителей учили экстремизму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

По данным канала, занятия организовал так называемый Таврический муфтият — незаконная проукраинская организация.

Силовики провели обыски в двух школах, в ходе мероприятий были изъяты экстремистские материалы. Помимо этого, были выявлены нарушения, допущенные при проектировке и возведении зданий. Органы прокуратуры готовят исковое заявление о сносе объектов.

3 июня в Дагестане запретили носить никаб — женский головной убор, который полностью закрывает лицо, оставляя открытыми только глаза. В беседе с «Лентой.ру» исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев пояснил, что решение республиканского муфтията направлено против религиозных экстремистов. «С этого момента просто тех в Дагестане, кто в никабах, будут отлавливать как ваххабитов. Нормальные мусульмане там и так никабов не носили», — сказал он.