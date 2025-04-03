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20:06, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Зеленского о компромиссе по бывшим территориям Украины

Депутат Новиков: Заявлениям Зеленского о компромиссах доверять нельзя
Юлия Сычева

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Заявлению президента Украины Владимира Зеленского о допустимости компромисса в вопросе по подконтрольным России территориям доверять не стоит, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Новиков отметил, что заявления украинского лидера связаны с его нестабильным положением на политической арене. По словам парламентария, Зеленский понимает, что после конфликта в Овальном кабинете нынешним киевским властям и ему во главе страны сохраниться будет достаточно сложно. При этом депутат подчеркнул, что позиция команды президента США Дональда Трампа связана с тем, что завершить конфликт на Украине нужно с учетом реальностей.

«Реальность состоит в том, что Донбасс, Севастополь и Крым являются российскими и по Конституции РФ, и по настроению граждан. Поэтому Зеленскому сейчас нужно прощупать общественное мнение на Украине, несмотря на то, что он не так сильно с ним считается», — объяснил Новиков.

Ранее депутат Колесник заявил, что завершение конфликта по линии боевого соприкосновения в четырех субъектах Российской Федерации невозможно.

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