В России появился аналог сервиса ChatGPT

«Яндекс» запустил сервис «Нейроэксперт» для работы с документами и видео

Компания «Яндекс» запустила бета-версию сервиса «Нейроэксперт», обладающий схожими с ChatGPT функциями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что «Нейроэксперт» позволяет работать с документами, презентациями, видео и аудио. В частности, он может пересказать содержание файлов, сделать общий вывод из содержащихся там сведений, а также создать текст, основываясь на загруженных данных.

Отмечается, что в ответах сервиса будет содержаться только анализ содержания загруженных файлов. После того, как выйдет основная версия «Нейроэксперта», в него можно будет добавлять более 25 файлов или ссылок, отметили в компании.

«Яндекс» подчеркнул, что сервис может быть полезен тем, кто работает с большими объемами информации: студентам при подготовке к экзаменам, сотрудникам, готовящим отчет и другим.