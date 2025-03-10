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12:55, 10 марта 2025Экономика

В «Яндекс Погоде» появился сервис для аллергиков

В «Яндекс Погоде» появился сервис для аллергиков с предупреждениями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков «Активность пыльцы». С его помощью пользователи смогут своевременно узнавать о начале сезоне цветения, сообщает «РБК».

Предупреждения о старте сезона будут приходить желающим в пуш-уведомлениях. Кроме того, аллергики получат возможность смотреть прогноз активности пыльцы на ближайшие 10 дней, а специальная карта покажет распространение аллергенов на территории России и СНГ.

Сервис учитывает активность для пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Примерный диапазон начала цветения определяется с помощью модели расчета активности. Прогноз будет корректироваться на основе актуальных данных о погоде и данных о самочувствии в конкретный день, предоставленных пользователями с аллергией.

Ранее сообщалось, что жители больших городов стали чаще страдать от аллергии на кошек, собак и других животных.

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