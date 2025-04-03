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09:10, 3 апреля 2025Россия

В России увидели «полную путаницу» в головах депутатов Госдумы

Памфилова о депутатах-противниках поправок в закон о выборах: Путаница в головах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

У противников поправок в российский закон о выборах из числа депутатов Госдумы «полная путаница» в головах. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее слова приводят «Ведомости».

Глава ЦИК увидела у депутатов непонимание законов и определений из нормативных документов.

«Депутаты, которые оппонировали внесению изменений, задавали вопросы, и я поняла, что там полная путаница в головах. Ну полная смесь, абсолютное непонимание», — возмутилась Памфилова.

По ее словам, парламентарии даже не понимают разницы между электронным и дистанционным электронным голосованием.

Ранее, 1 апреля, Госдума одобрила изменение выборного законодательства в России. Так, поправки запрещают российским партиям принимать пожертвования от юрлиц, основанных иноагентами, а также фигурантами списка экстремистов и террористов.

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