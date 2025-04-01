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16:38, 1 апреля 2025Россия

Госдума одобрила изменение выборного законодательства в России

ГД в I чтении приняла поправки с изменением норм избирательного законодательства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума в I чтении приняла поправки об изменении норм избирательного законодательства в России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуме рассказали, что изменение норм избирательного законодательства связано с борьбой с иностранным вмешательством. Так, поправки запрещают российским партиям принимать пожертвования от юрлиц, основанных иноагентами, а также фигурантами списка экстремистов и террористов.

Также, согласно поправкам, живущие за рубежом избиратели смогут голосовать лишь по партийным спискам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме и Совфеде поспорили из-за поправки в закон о лишении депутатов мандата.

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