В Госдуме и Совфеде поспорили из-за поправки в закон о лишении депутатов мандата

РБК: В Госдуме и Совфеде поспорили из-за поправки в закон о лишении мандата

В Госдуме и Совфеде поспорили из-за поправки в закон о лишении депутатов мандата. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что депутаты предложили поправку, уточняющую процесс лишения мандата. В настоящее время, согласно закону, постановление Госдумы о лишении мандата принимается после того, как орган, специально образованный в нижней палате парламента для рассмотрения вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий, принял решение о наличии оснований для лишения депутата мандата.

Авторы поправки предлагают убрать уточнение, что решение принимает орган, созданный именно для рассмотрения вопросов лишения мандата. Вместо этого они просят прописать, что решение принимает «орган, образованный (определенный) в соответствии с регламентом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

В пояснительной записке отмечается, что орган Госдумы будет устанавливать основания для досрочного прекращения полномочий депутата. Как полагают авторы поправки, это позволит оптимизировать процедуру рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий депутатов.

В Совфеде обратили внимание, что пояснительная записка не соответствует тексту законопроекта. В тексте говорится, что орган Госдумы только подтверждает основания для прекращения полномочий депутата, поскольку эти основания уже предусмотрены федеральным законом. Однако в пояснительной записке использована формулировка, из которой следует, что орган сам определяет основания для лишения депутатов мандата.

Как пояснил юрист Иван Брикульский, если орган будет сам определять основания для прекращения полномочий депутата, то это подорвет независимость депутатского мандата, а также конституционный принцип народовластия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать мандата при двух условиях. В частности, он предложил досрочно прекращать полномочия тех депутатов, которые не устраивают встреч с избирателями.