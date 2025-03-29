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13:52, 29 марта 2025Россия

Депутатов Госдумы начнут лишать мандатов при двух условиях

Спикер Госдумы Володин призвал лишать мандатов за отказ от встреч с избирателями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутаты, которые не устраивают встречи с избирателями и не проводят приемы граждан, должны быть лишены мандатов. С таким призывом выступил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, он уже подготовил соответствующий законопроект, согласно которому парламентариев обяжут проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц. Действующее законодательство предполагает проведение таких встреч не реже чем раз в полгода.

«Времена, когда политики приходили в Государственную Думу только за удостоверениями, закончились», — сказал Володин.

Ранее спикер Госдумы перечислил вступающие в силу с 1 апреля законы в России. Они касаются ограничений на выдачу сим-карт, экзаменов по русскому языку для детей мигрантов, а также индексации пенсий.

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