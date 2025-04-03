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17:55, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о перспективе возвращения в турниры УЕФА

Депутат Журова допустила возвращение России в международный футбол
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Россия заинтересована в возвращении своих спортсменов в европейский футбол, в их участии в международных соревнованиях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она добавила, что, вероятно, возвращение будет возможно только после завершения украинского конфликта.

«Конечно, мы заинтересованы в возвращении наших футболистов. И сами спортсмены хотят играть на международном уровне, и наша сборная. Мы и сейчас играем международные дружественные матчи, но хотелось бы посоревноваться с ведущими командами за право быть лучшими», — сказала депутат.

По словам Журовой, главным условием возвращение России как в футбол, так и в другие международные соревнования, является завершение украинского конфликта.

«Условие это понятно, оно применимо не только к футболу, но и к другим видам спорта. Нашим спортсменам всегда интересно соревноваться, у нас есть достойные игроки», — заключила политик.

Ранее сообщалось, что УЕФА начала предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. Отмечалось, что часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

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