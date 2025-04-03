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19:22, 3 апреля 2025Россия

В российском регионе пятый раз за день объявили авиационную опасность

Авиационную опасность пятый раз за день объявили в Орловской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Орловской области пятый раз за день объявили авиационную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого в регионе авиационную опасность объявляли в 17:42 по московскому времени, она продлилась 34 минуты. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее в Тамбовской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. «Внимание!!! "Воздушная тревога" — опасность атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

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