В российском регионе следователи возбудили дело по факту происшествия на шахте

В Североуральске следователи возбудили дело по факту происшествия на шахте

В Североуральске следователи возбудили дело по факту происшествия на шахте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, 2 апреля на шахте в поселке Калья произошел горный удар, в результате которого обрушилась порода. В момент происшествия в забое находилось нескольких работников. Один из шахтеров получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, спровоцировавшие трагедию, для принятия мер по недопущению подобного в будущем.

Ранее сообщалось, что расследование дела о взрыве пиротехники с жертвами в российском городе продлено до мая.