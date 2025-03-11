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10:04, 11 марта 2025Силовые структуры

Расследование дела о взрыве пиротехники с жертвами в российском городе продлено до мая

РИА Новости: Срок следствия по делу о взрыве в Сергиевом Посаде продлен до 9 мая
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Фигуранту дела о взрыве пиротехники в российском городе продлили арест до мая

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Первый заместитель председателя Следственного комитета России продлил до 9 мая срок расследования уголовного дела о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в августе 2023 года, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Под стражей находятся несколько человек, среди них бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов. Он просил суд освободить его под залог, однако получил отказ.

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде были признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП, 120 — причинен вред здоровью. От взрыва были повреждены 1028 квартир, 64 частных дома, 43 нежилых помещения, 278 автомобилей, 11 административных зданий и социальных объектов.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Девять человек не выжили от полученных ранений.

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