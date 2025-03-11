Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 11 марта 2025Силовые структуры

Фигуранту дела о взрыве пиротехники в российском городе продлили арест до мая

Арестованный за взрыв в Сергиевом Посаде Варенов просил о залоге в 1,5 млн руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов, арестованный по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, просил суд освободить его из-под стражи под залог в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемый и его адвокаты возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей. Они предложили суду внести залог или избрать домашний арест либо запрет определенных действий. Однако суд, указав на особую сложность расследования, оставил Варенова в СИЗО до мая.

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде были признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

    Обсудить
    Последние новости

    Отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Собянин заявил, что сбиты сотни беспилотников

    Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Подмосковье

    Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпредставителя Трампа в Россию

    Жительница Подмосковья показала последствия попадания беспилотника ВСУ в ее квартиру

    Фигуранту дела о взрыве пиротехники в российском городе продлили арест до мая

    Стало известно о минировании ВСУ подвалов с гражданскими

    В ядерных отходах нашли источник энергии

    Девушка приняла опасное заболевание за мигрень и временно потеряла способность ходить

    Овечкин ответил на вопрос о возвращении в «Динамо»

    В беспилотниках ВСУ нашли поражающие элементы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше