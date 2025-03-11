Фигуранту дела о взрыве пиротехники в российском городе продлили арест до мая

Арестованный за взрыв в Сергиевом Посаде Варенов просил о залоге в 1,5 млн руб.

Бывший гендиректор фирмы по производству фейерверков Александр Варенов, арестованный по уголовному делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в 2023 году, просил суд освободить его из-под стражи под залог в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Обвиняемый и его адвокаты возражали против продления меры пресечения в виде содержания под стражей. Они предложили суду внести залог или избрать домашний арест либо запрет определенных действий. Однако суд, указав на особую сложность расследования, оставил Варенова в СИЗО до мая.

Потерпевшими по делу о взрыве в Сергиевом Посаде были признаны 13 человек, потерявших родственников в результате ЧП.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).