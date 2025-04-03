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14:01, 3 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе суд приговорил женщину к 17 годам за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР женщину приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) женщину приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2022 года 62-летняя Елена Ищук добровольно собирала информацию о местах дислокации российских войск на территории Луганска. Эти данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджер.

Суд приговорил ее к 17 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину.

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