В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

Экс-разведчик Риттер: У Трампа остался единственный козырь против Путина

У президента США Дональда Трампа остался единственный козырь в противостоянии с российским лидером Владимиром

Путиным. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил офицер разведки американский морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Как указал экс-разведчик, глава Соединенных Штатом мог бы прямо обозначить: «Я хочу мира и признаю ваше преимущество в конфликте, который, по сути, является войной Америки против России руками Украины». Риттер отметил, что единственный оставшийся козырь Трампа — добросовестность и готовность честно признать поражение США.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер признал, что у Трампа не осталось никаких рычагов давления на Путина.