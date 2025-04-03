В VK запустили рекламные объявления в виде коллажей креативов

В VK запустили новый формат для публикации рекламы. Теперь пользователи смогут размещать рекламные объявления в виде коллажей креативов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

Для одного объявления можно будет использовать от двух до десяти медиафайлов, включая картинки и видео. Перед публикацией пользователю дадут возможность определить их последовательность.

Сам формат включает в себя два вида визуализации: «Коллаж» и «Слайдер». Первый делает акцент на визуальной составляющей, показывая картинки в одном изображении, а второй представляет собой группу графических баннеров, которые сменяют друг друга по клику. Таким образом пользователь сможет выбрать для себя наиболее удобный способ подачи информации.

Еще одним новшеством стало добавление кнопки призыва к действию (CTA), которая перебрасывает на сайт или сообщество, повышая таким образом конверсию. Формат уже доступен для объектов продвижения «Сайты», «Мобильные приложения» и «Сообщества ВКонтакте».

«Инструмент стал улучшенной версией формата "Универсальная запись" рекламного кабинета ВКонтакте. Мы изучили предыдущий опыт и фидбек от рекламодателей, чтобы сделать его более эффективным и удобным в использовании» — пояснил директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

Ранее выяснилось, что «VK Музыка» стала глубже анализировать предпочтения пользователей. Сервис обновил рекомендации, чем заслужил одобрение со стороны слушателей плейлистов.