Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

В VK запустили новый формат для публикации рекламы

В VK запустили рекламные объявления в виде коллажей креативов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В VK запустили новый формат для публикации рекламы. Теперь пользователи смогут размещать рекламные объявления в виде коллажей креативов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

Для одного объявления можно будет использовать от двух до десяти медиафайлов, включая картинки и видео. Перед публикацией пользователю дадут возможность определить их последовательность.

Сам формат включает в себя два вида визуализации: «Коллаж» и «Слайдер». Первый делает акцент на визуальной составляющей, показывая картинки в одном изображении, а второй представляет собой группу графических баннеров, которые сменяют друг друга по клику. Таким образом пользователь сможет выбрать для себя наиболее удобный способ подачи информации.

Еще одним новшеством стало добавление кнопки призыва к действию (CTA), которая перебрасывает на сайт или сообщество, повышая таким образом конверсию. Формат уже доступен для объектов продвижения «Сайты», «Мобильные приложения» и «Сообщества ВКонтакте».

«Инструмент стал улучшенной версией формата "Универсальная запись" рекламного кабинета ВКонтакте. Мы изучили предыдущий опыт и фидбек от рекламодателей, чтобы сделать его более эффективным и удобным в использовании» — пояснил директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

Ранее выяснилось, что «VK Музыка» стала глубже анализировать предпочтения пользователей. Сервис обновил рекомендации, чем заслужил одобрение со стороны слушателей плейлистов.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Россиянин в одиночку заставил московский аэропорт снизить цены на воду

    Женщина не ела два года из-за необычного постковидного синдрома

    Курс евро к рублю резко вырос

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше