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19:25, 3 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о новом направлении наступления ВС России

Боец ВСУ с позывным Алекс: Наступление ВС РФ сместилось к Андреевке и Разливу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вектор продвижения Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении сместился к селам Андреевка и Разлив. О новом направлении наступления российских войск рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Акцент атак врага сместился на юг покровского направления, а именно район Андреевки и Разлива. В течение последней недели на данном участке враг фактически каждый день применяет комбинированные колонны в штурмах», — говорится в публикации.

Украинский военный отметил, что в атаках задействованы отряды с небольшим количеством техники.

Ранее военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, как взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Военные совершили ряд действий, которые помогли им продвинуться вглубь обороны ВСУ юго-западнее от села Константинополь, благодаря чему штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами и закрепились на позициях.

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