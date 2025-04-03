В ВСУ рассказали о новом направлении наступления ВС России

Боец ВСУ с позывным Алекс: Наступление ВС РФ сместилось к Андреевке и Разливу

Вектор продвижения Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении сместился к селам Андреевка и Разлив. О новом направлении наступления российских войск рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Акцент атак врага сместился на юг покровского направления, а именно район Андреевки и Разлива. В течение последней недели на данном участке враг фактически каждый день применяет комбинированные колонны в штурмах», — говорится в публикации.

Украинский военный отметил, что в атаках задействованы отряды с небольшим количеством техники.

Ранее военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, как взяли под контроль населенный пункт Разлив в ДНР. Военные совершили ряд действий, которые помогли им продвинуться вглубь обороны ВСУ юго-западнее от села Константинополь, благодаря чему штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами и закрепились на позициях.