Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:02, 3 апреля 2025Мир

Вэнс высказался о возможном участии в выборах президента США

Вэнс: Я пока не думаю о своем участии в президентских выборах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Jim Watson / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не задумывается об участии в президентских выборах 2028 года. По его словам, он сосредоточен на выполнении текущих задач администрации, сообщает Fox News.

«Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года. Когда подойдет время, я поговорю с президентом [США Дональдом Трампом], и мы решим, как нам поступить», — сказал политик.

Также он отметил, что для него основная задача сейчас — это вновь сделать США процветающей страной. Для этого необходимо обеспечить безопасность граждан, снизить среднюю стоимость жизни и развить американское производство.

Ранее сообщалось, что Вэнс может стать преемником действующего американского лидера Трампа на выборах 2028 года. Сенатор Джим Бэнкс заявил, что Вэнс является будущим движения «Америка прежде всего», поскольку он «уже зарекомендовал себя как достойный кандидат».

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше