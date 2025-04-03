Вэнс высказался о возможном участии в выборах президента США

Вэнс: Я пока не думаю о своем участии в президентских выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пока не задумывается об участии в президентских выборах 2028 года. По его словам, он сосредоточен на выполнении текущих задач администрации, сообщает Fox News.

«Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года. Когда подойдет время, я поговорю с президентом [США Дональдом Трампом], и мы решим, как нам поступить», — сказал политик.

Также он отметил, что для него основная задача сейчас — это вновь сделать США процветающей страной. Для этого необходимо обеспечить безопасность граждан, снизить среднюю стоимость жизни и развить американское производство.

Ранее сообщалось, что Вэнс может стать преемником действующего американского лидера Трампа на выборах 2028 года. Сенатор Джим Бэнкс заявил, что Вэнс является будущим движения «Америка прежде всего», поскольку он «уже зарекомендовал себя как достойный кандидат».