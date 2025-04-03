Врач назвала полезную и дешевую рыбу

Диетолог Хохлова: Скумбрия отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот

Полезная рыба необязательно должна быть дорогой, рассказала врач-диетолог Елена Хохлова. Полезные и при этом относительно дешевые виды рыбы она перечислила в беседе с Life.ru.

Одним из таких видов врач назвала скумбрию — рыбу с крайне высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые полезны для мозга и сердечно-сосудистой системы. Хохлова добавила, что полезна также сельдь: она содержит меньше омега-3, чем скумбрия, но больше йода. «Сельдь также содержит значительное количество витамина D, важного для здоровья костей и иммунной системы. Сельдь является отличным источником белка и минералов, таких как фосфор, калий и магний», — объяснила диетолог.

Врач также посоветовала обратить внимание на консервы из сардин, которые вместе с размягченными косточками содержат до 350 миллиграммов кальция на 100 граммов продукта — примерно 40 процентов от суточной нормы. Кроме того, такие консервы являются хорошим источником омега-3, витамина D и белка.

Полезными диетолог также назвала минтай, богатый белком, витаминами группы B и йодом, и мойву, содержащую омега-3 жирные кислоты, белок, витамины группы B, аминокислоты, кальций, фосфор, цинк, селен, хром, железо, калий и молибден.

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