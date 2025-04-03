Врачи рассказали о самых страшных словах пациентов

Врачи и медицинские работники рассказали об услышанных ими словах пациентов, которые считают самыми страшными. Свои истории они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые вспомнили слова пациентов, которые не вполне понимали, что с ними происходит и что спасти их было невозможно.

Во время моей практики в травматологии в медшколе 16-летний пациент сказал: «У меня болит живот», — прямо перед тем, как его интубировали для диагностической лапаротомии. Ему выстрелили в живот, во время операции мы заметили, что пуля пробила дыру в аорте. Он не выжил. Такие невинные последние слова, которые мог бы сказать ребенок DiggiNotes пользователь Reddit

Другие рассказали о словах людей с психическими заболеваниями, начинавших говорить во время редких прояснений сознания.

Однажды ко мне попала пациентка с психотической шизофренией. Она кричала, угрожала мне, а потом спокойно посмотрела на меня и сказала самым нормальным и монотонным голосом: «Извините, я знаю, что мне нехорошо и я груба с вами. Я в аду, я не знаю, как выбраться». Никогда этого не забуду. Как будто у нее был 10-секундный перерыв в ее маниакальном эпизоде, чтобы извиниться и рассказать мне, что она чувствовала

BassAssasin13 пользовательница Reddit

Многие врачи с грустью написали о пациентах, знавших, что им осталось жить недолго.

Однажды пациент посмотрел на меня с совершенно спокойным лицом и сказал: «Я знаю, что вы пытаетесь мне помочь, но сегодня меня не станет. Я смирился с этим, и вы не сможете это остановить» Creepy-Desk-468 пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей признался, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.