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00:45, 3 апреля 2025Мир

Захарова прокомментировала новость о пропуске главой Пентагона саммита по Украине

Захарова о пропуске Хегсетом саммита по Украине: Экипаж прощается
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн». Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

«Экипаж прощается и желает хорошего полета», — написала дипломат.

Ранее издание Defense News сообщило, что США впервые пропустят встречу международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине. Саммит состоится 11 апреля в Брюсселе, однако Пит Хегсет на нем присутствовать не будет.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не нужна президенту США Дональду Трампу. При этом, по его словам, американский лидер верит в возможность «сделать много хороших дел» с Россией.

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