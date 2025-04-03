Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 3 апреля 2025Забота о себе

Женщина стала ниже ростом и сломала позвоночник в десяти местах из-за неожиданной болезни

Daily Mail: Британка стала ниже на 12 сантиметров из-за неожиданной болезни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Джейн Кент уменьшилась в росте на 12 сантиметров, но лишь через четыре года узнала, что причиной происходивших с ней перемен была неожиданная болезнь. Ее историей заинтересовалось Daily Mail.

44-летняя британка рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались во время первой беременности. Сначала появилась легкая боль в спине, которая примерно через шесть недель после родов стала невыносимой. Кент вспоминает, что наклонилась над кроваткой с первенцем и не смогла разогнуться из-за пронзившей ее боли, которая с тех пор не проходила.

Женщина утверждает, что обращалась к нескольким врачам, но они не смогли поставить диагноз. Тем временем она заметила, что стала значительно ниже ростом. Этот симптом медики проигнорировали. Лишь через четыре года Кент узнала причину своего состояния. «Я рассказала замещающему моего врача терапевту о своих симптомах, и он направил меня на рентген. Снимки показали, что мой позвоночник был сломан в десяти местах. Кости настолько разрушились, что ребра провалились в область таза. Это и вызвало уменьшение роста», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Женщина добавила, что позже врачи объяснили ей, что переломы возникли из-за остеопороза. Это заболевание чаще развивается в пожилом возрасте, но может развиться на фоне беременности из-за дефицита кальция. Сейчас Кент получает лечение и ее состояние улучшилось, но она по-прежнему не может стоять, долго ходить или носить тяжести.

Ранее 55-летняя британская культуристка Софи Байберг рассказала, что три недели не могла сходить в туалет. Обследование показало, что причиной была запущенная злокачественная опухоль в кишечнике.

    Обсудить
    Последние новости

    С выпускающего самолеты российского завода потребовали миллионы рублей

    Губернатор заявил о сделавшем все экипаже ради отведения падающего Ту-22МЗ от жилых домов

    Российские лыжники и сноубордисты устроят состязание по прыжкам в ледяной бассейн

    Допрос переводившей деньги ВСУ на покупку бронетехники россиянки попал на видео

    Раскрыта цена икры в Госдуме

    США и ЕС поспорят из-за Украины

    Звезде OnlyFans снова предложили денег за обещание больше никогда не заводить животных

    Появилось фото воронки с двумя бронетранспортерами M113 ВСУ

    Женщина стала ниже ростом и сломала позвоночник в десяти местах из-за неожиданной болезни

    Ветеран Второй мировой пригласил Трампа на день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше