Женщине подсказали способ справиться с избегающим ответственности возрастным любовником

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщине, пытающейся справиться с избегающим ответственности любовником значительно старше себя. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

Женщина назвала сексуальную и романтическую связь с партнером значительно старше себя невероятной, однако он ведет себя непредсказуемо: то признается в любви и благодарит за возможность чувствовать себя любимым, то звонит и просит найти кого-нибудь своего возраста. «Потом мы встречаемся, занимаемся сексом, он плачет и говорит мне, что ему жаль, что он любит меня. Я чувствую, что это его подлинное "я", но я начала бояться того, что будет дальше», — написала женщина, отметив, что только за последние полгода у них было 20 замечательных свиданий и восемь попыток разорвать отношения с его стороны. «Я просто хочу, чтобы мой джентльмен был счастлив со мной, и мы могли бы наслаждаться жизнью вместе», — призналась она.

В ответ Перри отметила, что слова любви великолепны, но бессмысленны, если не подкрепляются поступками. Однако, по ее мнению, попытки бросить женщину заочно могут означать, что в такие моменты он ведет беседу со своим представлением о партнерше, а не с ней самой. Перри предложила поделиться с мужчиной своими подсчетами и объяснить свои чувства. Она допустила, что, вероятно, женщине придется отстраниться.

Когда мы продолжаем влюбляться в эмоционально недоступных людей, часто это происходит потому, что мы пытаемся залечить детскую травму от эмоционально или физически недоступных родителей. Посмотрите на свое детство, чтобы увидеть, как оно влияет на ваше настоящее, а затем включите голову, чтобы остановить инстинкты, подталкивающие к неподходящим партнерам Филиппа Перри психотерапевт

Психотерапевт призвала женщину направить энергию на стремления, людей и опыт, которые дают чувство силы и устойчивости, а не на попытки построить счастье с сопротивляющимся этому человеком.

Ранее Перри дала совет женщине, которую перед новогодними праздниками бросил муж. Специалистка призвала ее не пытаться разобраться в поведении супруга и не думать, что ее слова как-то повлияли на его решение.