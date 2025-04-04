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19:46, 4 апреля 2025Ценности

26-летний солист Måneskin снялся топлес для GQ

26-летний солист Måneskin Дамиано Давид снялся топлес для журнала GQ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dan Jackson / GQ

Солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снялся в откровенном образе для итальянской версии журнала GQ. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

26-летний певец позировал топлес в шортах белого цвета, демонстрируя многочисленные татуировки на теле. Кроме того, исполнителя запечатлели в голубом распахнутом халате на голое тело и рубашке в полоску. Из аксессуаров на знаменитости были крупные серьги, колье и кольца на некоторых кадрах.

В феврале солист группы Måneskin поцеловал актрису Дав Камерон на камеру. Известно, что знаменитости посетили гала-концерт музыкального продюсера Клайва Дэвиса в Беверли-Хиллз.

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