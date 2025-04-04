Беспилотники ВСУ повредили трубу распределительного газопровода в российском регионе

Тамбовский губернатор Первышов: Беспилотники повредили трубу газопровода

При попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тамбовской области оказалась повреждена труба распределительного газопровода. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.

«Утром 4 апреля в Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений», — сообщил губернатор.

По его информации, никто не пострадал, на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб. Всего над Тамбовской областью за ночь сбили три беспилотника.

Согласно данным Минобороны, за ночь 4 апреля над Россией перехватили 107 беспилотников. Под удар, помимо Тамбовской области, попали девять регионов, дроны также сбили над Азовским морем.