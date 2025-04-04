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22:52, 4 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об отправке французских и британских военных на Украину

Зеленский: Франция и Британия будут первыми, кто отправит военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Французские и британские военные «одними из первых» будут на Украине для обеспечения безопасности после завершения конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Общественное».

По словам Зеленского, Париж и Лондон сейчас активно говорят о необходимости европейского контингента на Украине.

«Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент, французские, британские», — высказался глава государства. Он не стал называть сроки, когда будут введены войска и сколько их будет.

Ранее Зеленский рассказал, что представители Киева, Парижа и Лондона обсуждали присутствие на земле, в небе и море.

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