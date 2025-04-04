Зеленский высказался об отправке французских и британских военных на Украину

Зеленский: Франция и Британия будут первыми, кто отправит военных на Украину

Французские и британские военные «одними из первых» будут на Украине для обеспечения безопасности после завершения конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Общественное».

По словам Зеленского, Париж и Лондон сейчас активно говорят о необходимости европейского контингента на Украине.

«Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент, французские, британские», — высказался глава государства. Он не стал называть сроки, когда будут введены войска и сколько их будет.

Ранее Зеленский рассказал, что представители Киева, Парижа и Лондона обсуждали присутствие на земле, в небе и море.