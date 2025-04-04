В ЕС призвали направить Украине принадлежащие России миллиарды евро

В ЕП призвали передать Украине принадлежащие России 210 миллиардов евро

Группа депутатов Европарламента (ЕП) от разных стран призвала Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть возможность передачи Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро. Об этом говорится в их обращении, текст которого изучила «Лента.ру».

Поводом для инициативы стало решение США приостановить военную, финансовую и разведывательную помощь Украине. По мнению евродепутатов, это ослабило позиции Киева на переговорах, особенно на фоне заявлений российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа о возможных мирных инициативах.

«По оценкам ЕС, на территории Евросоюза заморожено около 210 миллиардов евро российских активов. (...) Для укрепления позиций Украины ЕС должен рассмотреть возможность перенаправления замороженных российских активов в пользу Украины. Эти средства могли бы значительно улучшить общую ситуацию в стране», — сказано в заявлении группы членов ЕП.

В связи с этим они задают ЕК ряд вопросов о возможности подобных операций. «Какие меры планирует ввести Комиссия, чтобы обеспечить использование этих замороженных российских активов в пользу Украины? Если Комиссия не направит замороженные российские активы Украине, какие альтернативные меры она планирует реализовать для быстрого укрепления переговорных позиций Украины, которые были бы столь же эффективны, как предоставление доступа к 210 миллиардам евро замороженных российских активов?» — спросили они.

Ранее в Германии подняли вопрос о законности конфискации российских активов в пользу Украины. «В какой степени федеральное правительство согласно с позицией верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о том, что Украина имеет "законное право" на государственные активы Российской Федерации, которые должны быть конфискованы и переданы Украине?» — спрашивал член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко у правительства ФРГ.