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20:40, 4 апреля 2025Мир

Глава Минфина США назвал сроки подписания ресурсной сделки с Украиной

Бессент: США ждут делегацию Украины для подписания сделки на следующей неделе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания сделки по добыче редкоземельных металлов на следующей неделе. Об этом заявил глава американского министерства финансов Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы ожидаем приезд технической команды Украины, уже начиная со следующей недели, и я надеюсь, что мы подпишем этот документ», — отметил министр.

Бессент также указал на то, что Вашингтон расценивает подписание соглашения о недрах с Киевом как «взаимовыгодное сотрудничество», которое в том числе «покажет России, что США поддерживают Украину».

Ранее Бессент заявил, что украинская делегация наняла юристов для переговоров по сделке о металлах. Кроме того, он подчеркнул, что соглашение со стороны США уже готово.

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