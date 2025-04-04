Госсекретарь США и глава РФПИ обсудили мирное урегулирование на Украине

Госсекретарь Рубио встретился с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне ради обсуждения украинского вопроса. Об этом заявил журналист телеканала CNN Алекс Марквардт в социальной сети X.

«Рубио только что сообщил журналистам, что он встречался с Дмитриевым в Вашингтоне», — написал журналист.

Госсекретарь США отметил, что они хотят видеть «реальный прогресс» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Также он заявил, что в ближайшее время никаких других переговоров с Россией не планируется.

Ранее Дмитриев рассказал, что прогресс в переговорах по мирному урегулированию есть. По его словам, для успешного урегулирования кризиса необходимо найти долгосрочное решение, которое будет учитывать интересы России в сфере безопасности.