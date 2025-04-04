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13:19, 4 апреля 2025Бывший СССР

МИД опротестовал высылку российских дипломатов из Молдавии

МИД объявил протест послу Молдавии в РФ Дарию и выслал трех дипломатов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в России
Лилиан Дарий

Лилиан Дарий. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МИД России объявил протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию и выслал из страны трех молдавских дипломатов. Так ведомство опротестовало высылку из республики сотрудников российского посольства в Кишиневе, говорится в заявлении МИД.

«В МИД России был вызван посол республики Молдавия в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен протест в связи с решением молдавских властей от 31 марта объявить persona non grata трех сотрудников посольства России», — говорится в публикации.

В ведомстве ответили, что вопреки заявлениям властей Молдавии российские дипломаты действовали в строгом соответствии с должностными инструкциями и международными дипломатическими процедурами.

МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата 31 марта. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это решение является частью антироссийского курса официального Кишинева.

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