Мужчина прогнал собравшегося напасть на его собаку крокодила

В Австралии мужчина прогнал подбиравшегося к его собаке крокодила

Житель Австралии заметил на участке крокодила и прогнал его. Видео опубликовал аккаунт @Amazing Nature в социальной сети X (бывший Twitter).

В коротком ролике мужчина показывает неторопливо плывущего вдоль русла мелкой речки огромного крокодила — длиной больше двух метров. На одном из берегов стоит собака. Мужчина говорит, что рептилия приметила его пса в качестве возможной добычи. После этого австралиец резко и быстро начинает идти к крокодилу. Заметив приближающегося кричащего человека, хищник начинает паниковать и, расплескивая воду, уплывает в противоположном направлении.

Ролик набрал больше 220 тысяч просмотров и стал вирусным.

Ранее сообщалось, что крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.