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18:49, 4 апреля 2025Бывший СССР

Украинец умер во время задержания сотрудниками ТЦК

Украинец умер во время силовой мобилизации в Одесской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Одесса INFO Новости | Одеса»

Во время силовой мобилизации сотрудниками ТЦК на Украине умер мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса ИНФО».

«Очередной случай силовой мобилизации в Сухом Лимане, закончился тем что мужика пришлось откачивать», — говорится в публикации.

Ситуация произошла в селе Сухой Лиман Одесской области. На опубликованных кадрах видно, что прохожие пытались помочь мужчине, который был без сознания. Однако он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. Право избежать мобилизации сохранят те, кто поступил в университет до 25 лет, либо впервые получает новый уровень образования.

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