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07:31, 4 апреля 2025Наука и техника

Описано применение ртути при лечении детей в XIX веке

IJPP: В XIX веке во Франции от рахита и цинги лечили ртутью
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sinhyu Photographer / Shutterstock / Fotodom  

Во Франции нашли доказательства того, что в XIX веке детей лечили ртутью, несмотря на ее высокую токсичность. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

Ученые изучили останки мальчика 3–4 лет, захороненного в Руане в середине 1800-х годов. Анализ показал: ребенок страдал от рахита и цинги — заболеваний, вызванных нехваткой витаминов D и C. А в его костях и зубах обнаружили крайне высокое содержание ртути.

Источником ртути была не окружающая среда: в районе захоронения не было ни фабрик, ни геологических пород с повышенным содержанием этого металла. Учитывая возраст мальчика, он не мог попасть под воздействие ртути в быту или на производстве. Вывод исследователей — металл был введен намеренно, как медицинское средство.

В XIX веке ртуть широко применялась для лечения кожных и венерических заболеваний. Вещество считали почти волшебным, а лечение завершали, когда у пациента начиналось сильное слюнотечение — признак «очищения» организма. Однако последствия часто были тяжелыми: от отравления до воспаления языка и выпадения зубов.

Авторы подчеркивают: мальчику, вероятно, вводили ртуть за несколько месяцев до смерти. Это могло стать причиной сильного отравления, которое и привело к смерти.

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