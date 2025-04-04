Первого вышедшего из спячки медведя увидели в камчатском заповеднике

Первого медведя, вышедшего из спячки, увидели в Кроноцком заповеднике

В Кроноцком заповеднике заметили первого бурого медведя, покинувшего берлогу. Об этом сообщает пресс-служба камчатского заповедника.

После затяжного циклона государственный инспектор Дмитрий Балакирев и научный сотрудник Евгения Волкова отправились на прогулку по побережью бухты Ольга. Они встретили множество разных животных на пути, установили фотоловушки в тех местах, где они чаще всего проходят, и под конец маршрута увидели медведя, вышедшего из спячки.

«Медведь спал, после выхода из берлог они не очень активны. Не стали его беспокоить и пошли своей дорогой», — объяснил Балакирев. Как рассказывает инспектор, по следам хищника он определил, что тот спустился на берег океана какое-то время назад. Балакирев предположил, что медведь искал еду.

Во время прогулки сотрудники заповедника также встретили росомаху, пару белоплечих орланов и понаблюдали за небольшой группой редких краснокнижных сибирских гаг.

На Камчатке массовый выход бурых медведей из берлог начинается в середине апреля. Тем не менее отдельных проснувшихся особей можно увидеть уже в марте. Обычно это самцы: у них быстрее расходуется подкожный жир, поэтому они начинают испытывать голод раньше самок.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в Северо-Осетинском заповеднике запечатлела медведя очень редкого окраса. На кадры попала особь не крупного размера с вытянутой мордой и дымчатым цветом шерсти.

