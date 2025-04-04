Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:41, 4 апреля 2025Моя страна

Первого вышедшего из спячки медведя увидели в камчатском заповеднике

Первого медведя, вышедшего из спячки, увидели в Кроноцком заповеднике
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Кроноцком заповеднике заметили первого бурого медведя, покинувшего берлогу. Об этом сообщает пресс-служба камчатского заповедника.

После затяжного циклона государственный инспектор Дмитрий Балакирев и научный сотрудник Евгения Волкова отправились на прогулку по побережью бухты Ольга. Они встретили множество разных животных на пути, установили фотоловушки в тех местах, где они чаще всего проходят, и под конец маршрута увидели медведя, вышедшего из спячки.

«Медведь спал, после выхода из берлог они не очень активны. Не стали его беспокоить и пошли своей дорогой», — объяснил Балакирев. Как рассказывает инспектор, по следам хищника он определил, что тот спустился на берег океана какое-то время назад. Балакирев предположил, что медведь искал еду.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Во время прогулки сотрудники заповедника также встретили росомаху, пару белоплечих орланов и понаблюдали за небольшой группой редких краснокнижных сибирских гаг.

На Камчатке массовый выход бурых медведей из берлог начинается в середине апреля. Тем не менее отдельных проснувшихся особей можно увидеть уже в марте. Обычно это самцы: у них быстрее расходуется подкожный жир, поэтому они начинают испытывать голод раньше самок.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в Северо-Осетинском заповеднике запечатлела медведя очень редкого окраса. На кадры попала особь не крупного размера с вытянутой мордой и дымчатым цветом шерсти.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Стало известно о смерти россиянина на СВО спустя месяц службы

    За мусор в жилье россиян предложили наказывать методами из 90-х

    В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

    Российский город захватили полчища комаров

    В США прокомментировали заявление о возобновлении прямых рейсов с Россией

    Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    Невеста Джеффа Безоса угодила в скандал из-за стакана для кофе за сотни тысяч рублей

    Российские «Медведи» выполнили полеты на Дальнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше