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05:35, 4 апреля 2025Экономика

В пошлинах Трампа увидели одно преимущество для России

Доцент Севостьянов: Торговые пошлины Трампа могут помочь химпромышленности РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Российская химическая промышленность может выиграть от введения американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин на импорт. Кроме того, риски для сектора сельского хозяйства будут не такими серьезными, как для других государств, об этом РИА Новости рассказал действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

«Пошлины Трампа могут ограниченно помочь России... Химическая промышленность и удобрения усилятся при снижении конкуренции в США», — полагает специалист.

Если такие страны-экспортеры сельхозпродукции, как ЕС или Бразилия, не смогут приспособиться к новым условиям Соединенных Штатов, они перенаправят свои товары на другие рынки, в том числе в Россию. Но из-за действующего продовольственного эмбарго РФ ограничивает импорт многих продуктов из Евросоюза, защищая внутренний рынок. Значит, российские аграрии смогут укрепиться за счет импортозамещения. В то же время на рынках третьих стран может обостриться конкуренция.

Эти процессы могут затронуть не только сельскохозяйственный, но и другие секторы. «Глобальный спад из-за торговой войны снизит спрос на сырье (нефть, металлы). Китай и ЕС, теряя рынок США, усилят давление на третьих рынках (Азия, СНГ), конкурируя с Россией», — уточнил Севостьянов.

В результате среди всех российских отраслей лишь немногие выиграют от пошлин Трампа, так как в силе остаются санкции и структурные ограничения. Вероятнее всего, экономическая политика американского лидера возымеет нейтральный эффект для РФ, предположил эксперт.

«Само отсутствие сильного прямого воздействия на российскую экономику — это большой успех определенных ограничительных мер, введенных в России прежде. Таким образом, выигрыш для РФ — в сохранении стабильности внутреннего рынка и отсутствии давления со стороны дешевого импорта», — резюмировал Севостьянов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французские компании приостановить любые инвестиции в США в связи с введением пошлин на товары из стран-членов ЕС. Он добавил, что европейское сообщество рассматривает варианты ответа на американские пошлины.

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