Продажи популярной PlayStation прекратили

Sony окончательно прекратила продажи PlayStation 4 по всему миру

Японская корпорация Sony окончательно прекратила продажи игровой консоли PlayStation 4. На это обратило внимание издание Twisted Voxel.

Журналисты выяснили, что в конце марта 2024 года Sony обновила японский сайт PlayStation. Так, на посвященной приставке PS4 странице появилась информация, что продажи устройства в Японии были полностью прекращены. Также фирма убрала из продажи продвинутую версию консоли PS4 Pro.

В материале говорится, что продажи популярной приставки также завершились по всему миру — PS4 в состоянии нового устройства прибрести невозможно. По словам журналистов Twisted Voxel, нет ничего удивительного в том, что Sony прекратила поставки девайса, так как актуальная приставка PlayStation 5 уже почти 5 лет доступна в продаже.

Авторы медиа напомнили, что PS4 была анонсирована в феврале 2013 года как преемница PlayStation 3 и появилась в продаже в ноябре того же года. «Как консоль восьмого поколения она конкурировала с Xbox One от Microsoft и Wii U и Switch от Nintendo», — подчеркнули журналисты.

В конце марта корпорация Sony представила крупное обновления для консоли PlayStation 5. Апдейт улучшил производительность и повысил стабильность работы приставки.