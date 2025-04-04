Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:33, 4 апреля 2025Наука и техника

Продажи популярной PlayStation прекратили

Sony окончательно прекратила продажи PlayStation 4 по всему миру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Японская корпорация Sony окончательно прекратила продажи игровой консоли PlayStation 4. На это обратило внимание издание Twisted Voxel.

Журналисты выяснили, что в конце марта 2024 года Sony обновила японский сайт PlayStation. Так, на посвященной приставке PS4 странице появилась информация, что продажи устройства в Японии были полностью прекращены. Также фирма убрала из продажи продвинутую версию консоли PS4 Pro.

В материале говорится, что продажи популярной приставки также завершились по всему миру — PS4 в состоянии нового устройства прибрести невозможно. По словам журналистов Twisted Voxel, нет ничего удивительного в том, что Sony прекратила поставки девайса, так как актуальная приставка PlayStation 5 уже почти 5 лет доступна в продаже.

Авторы медиа напомнили, что PS4 была анонсирована в феврале 2013 года как преемница PlayStation 3 и появилась в продаже в ноябре того же года. «Как консоль восьмого поколения она конкурировала с Xbox One от Microsoft и Wii U и Switch от Nintendo», — подчеркнули журналисты.

В конце марта корпорация Sony представила крупное обновления для консоли PlayStation 5. Апдейт улучшил производительность и повысил стабильность работы приставки.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в граничащие с Россией регионы Украины

    Агент ЦРУ назвал местонахождение Ковчега Завета

    Продажи популярной PlayStation прекратили

    ️Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

    Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

    Спецпредставитель Путина раскрыл планы США по возвращению на рынок РФ

    Фетисов оценил поражение ЦСКА в матче Кубка Гагарина со счетом 0:7

    Южная Корея выделила миллионы долларов Украине

    «Дети, вы сейчас умрете!» 75 лет назад военрук устроил теракт в советской школе. За что он убил 20 учеников?

    Польша захотела купить портовую структуру на Украине для экспорта зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше