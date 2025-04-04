Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 4 апреля 2025Мир

Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

WSJ: Трамп преследует амбициозную цель — ликвидацию ядерной программы Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Rebecca Blackwell / AP

США давят на Иран для начала двусторонних переговоров по ядерному вопросу без участия каких-либо посредников, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп намерен уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США давят в целях проведения прямых переговоров по ядерному вопросу с Ираном, (...) администрация Трампа преследует амбициозную цель — ликвидацию иранской ядерной программы», — отмечается в материале издания со ссылкой на представителей Белого дома.

При этом уточняется, что Трамп хочет в качестве давления на Иран использовать фактор Израиля. Уточняется, что вооруженные силы еврейского государства готовы к ударам по ядерным объектам Тегерана в случае, если они убедятся в его военной слабости.

Ранее портал Axios сообщал, что Тегеран предложил Вашингтону провести непрямые переговоры через Оман. Несмотря на жесткие заявления, администрация Трампа предварительно ответила согласием. При этом, как отметила в беседе с «Лентой.ру» сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына, реальная возможность компромисса между США и Ираном практически равна нулю, так как каждая из сторон выдвигает завышенные требования.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    Жена телеведущего Диброва похвасталась фигурой в леопардовом бикини

    Топ-менеджеров российской IT-компании арестовали за покровительство наркошопу

    В Верховной Раде оценили перспективы проведения выборов на Украине

    Котенок застрял в дорожном конусе и попал на видео

    Никас Сафронов пожаловался на непростые времена и рассказал о многомиллионных тратах

    Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку из-за истерики у женщины на борту

    Мужчина с двумя школьниками пытались поджечь релейный шкаф под Москвой

    Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

    В Башкирии спасли просидевшую на столбе два дня кошку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше