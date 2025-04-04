Раскрыта амбициозная цель Трампа по переговорам

WSJ: Трамп преследует амбициозную цель — ликвидацию ядерной программы Ирана

США давят на Иран для начала двусторонних переговоров по ядерному вопросу без участия каких-либо посредников, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп намерен уничтожить ядерную программу Исламской Республики. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США давят в целях проведения прямых переговоров по ядерному вопросу с Ираном, (...) администрация Трампа преследует амбициозную цель — ликвидацию иранской ядерной программы», — отмечается в материале издания со ссылкой на представителей Белого дома.

При этом уточняется, что Трамп хочет в качестве давления на Иран использовать фактор Израиля. Уточняется, что вооруженные силы еврейского государства готовы к ударам по ядерным объектам Тегерана в случае, если они убедятся в его военной слабости.

Ранее портал Axios сообщал, что Тегеран предложил Вашингтону провести непрямые переговоры через Оман. Несмотря на жесткие заявления, администрация Трампа предварительно ответила согласием. При этом, как отметила в беседе с «Лентой.ру» сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына, реальная возможность компромисса между США и Ираном практически равна нулю, так как каждая из сторон выдвигает завышенные требования.