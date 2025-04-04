Россиян предупредили о новой уловке мошенников с кодами из СМС

ВТБ: Мошенники просят не называть коды из СМС, чтобы вызвать доверие

Злоумышленники стали просить россиян не называть коды из СМС, чтобы вызвать у жертвы доверие. О новой уловке мошенников сообщает ВТБ, комментарий банка передает ТАСС.

«Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что никаких кодов из СМС называть не надо», — рассказали о поведении мошенников представители банка. Отмечается, что именно эту рекомендацию для защиты от аферистов регулярно дают все государственные сервисы, банки и операторы.

В ВТБ подчеркнули, что также мошенники стараются напугать собеседника. Во время разговора с потенциальной жертвой они притворяются, что забыли отключить звук, и обсуждают подключение к разговору якобы генерала ФСБ. После того, как телефонный разговор завершается, человек получает СМС или письмо на почту с предупреждением, что в его аккаунт в одном из государственных сервисов попытались войти с незнакомого устройства.

В сообщении указывают ссылку для смена пароля, которая оказывается фишинговой. Кроме того, к нему прикрепляют номера телефонов, позвонив по которым человек вновь свяжется с мошенниками.

Наконец, жертва звонит по указанному номеру злоумышленникам, которые вновь пугают ее кражей денег и предлагают перевести их на безопасный счет. «Доверившись им, клиенты сами передают злоумышленникам имеющиеся средства, оформляют кредиты и передают деньги неизвестным лицам», — добавили в ВТБ.

Ранее стало известно, что мошенники начали оформлять на россиян кредиты, предлагая работу. Отмечалось, что аферисты стали публиковать объявления в сети о наборе актеров массовых сцен.

