Россиянка избивала малолетних детей и отправляла видео с издевательствами мужу

Жительница Амура избивала своих детей и отправляла мужу видео с издевательствами

Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю жительницу села Чигири, которая избивала своих малолетних детей и отправляла видео с издевательствами мужу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Женщине предъявлено обвинение по статье 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. На допросе она признала вину. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, в период с марта по апрель задержанная систематически избивала своих малолетних детей, снимала происходящее на телефон и отправляла ролики отцу. Мужчина, находившийся в Биробиджане, сам обратился в полицию с заявлением. Детей уже изъяли из семьи и поместили в социальную палату медицинского учреждения.

Ранее в Брянской области осудили мужчину, шесть лет совращавшего свою малолетнюю дочь.