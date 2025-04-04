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09:00, 4 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Китае и описала поездку фразой «сбежали от детей и рутины»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская туристка побывала в Китае и описала поездку фразой «сбежали от детей и домашней рутины». Об этом она рассказала на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что решила поехать с сестрой в КНР на 10 дней. «Покупали билеты туда: Санкт-ПетербургМоскваПекинГонконг, — пояснила она. — В планах было посещение Гонконга, Шанхая, Сианя и Пекина. Затем летели обратно: Пекин — Санкт-Петербург прямым рейсом». Все билеты на самолет обошлись в 70 тысяч рублей на человека.

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По словам россиянки, в Китае практически никто не говорит по-английски, немного понимают язык в Гонконге и Шанхае. Поэтому, как указала соотечественница, лучше скачать электронные путеводители и переводчики с китайского.

«Так как по-английски мало кто понимает, мы часто ходили в фуд-корты в торговые центры, где есть картинки еды, понятнее выбор, гораздо дешевле, но не менее вкусно. По цене получалось не дороже, чем в России», — добавила она.

Ранее одной категории российских граждан станет еще проще ездить в Китай. Соответствующий протокол с изменениями ратифицировал Совет Федерации. Так, нововведения коснутся оформления многократных виз профессиональным водителям.

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