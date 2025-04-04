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16:41, 4 апреля 2025Россия

Россиянка заключила три фиктивных брака с мигрантами

Жительница Ленобласти заключила три фиктивных брака с мигрантами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жительница Мурино Ленинградской области заключила три фиктивных брака с мигрантами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, передает Ura.ru.

По данным ведомства, 32-летняя гражданка вступала с иностранцами в браки в период с 2019 по 2023 год. После того как мигранты получали разрешительные документы, женщина с ними разводилась.

Преступную деятельность россиянки удалось раскрыть в марте 2025-го. В отношении женщины возбудили несколько уголовных дел. Мошенницу уже задержали.

До этого стало известно, что в Госдуме захотели ужесточить закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

Еще раньше президент России Владимир Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получать разрешение на временное проживание в России только спустя три года после заключения брака с гражданином страны.

ЖЗЛ
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