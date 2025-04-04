В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах

В Госдуме обсуждается введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах

В Госдуме вынесли на обсуждение идею ввести биометрической идентификации для быстрой езды на арендных электросамокатах. Об этой инициативе РБК рассказали источники.

Совещание по данному поводу курировал первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев. Идентификацию по биометрии предлагается ввести с целью снижения аварийности. По задумке чиновников, биометрическое распознание станет обязательным для поездок с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 километров в час. «Если хочешь прокатиться с ветерком, будь добр дополнительно подтвердить личность», — резюмировал РБК один из участников совещания. Нововведение может коснуться также электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В случае одобрения экспериментальной площадкой выберут Москву, а проект запустят в 2026 году.

Ранее в Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам. В качестве альтернативы пользователям СИМ предлагают использовать велодорожки или построить для них отдельную инфраструктуру.