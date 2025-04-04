Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 4 апреля сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«(Средства ПВО) отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Липецке и Липецком Муниципальном округе экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион местный житель получил несовместимые с жизнью ранения.