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04:26, 4 апреля 2025Мир

Сотни человек отравились шаурмой в Турции

В Турции количество отравившихся шаурмой выросло до 648 человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей в провинции Коджаэли. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все они обратились за медицинской помощью, 646 из них выписаны.

Руководство региона уточнило, что лавку, в которой продавали шаурму, опечатали, а специалисты департамента сельского и лесного хозяйства взяли образцы пищи для анализа. Установлено, что блюдо не соответствует стандартам.

Ранее жители Кунгура Пермского края массово отравились шаурмой, купленной в киоске на улице Коммуны. По информации «Shot Проверка», с острым отравлением в больницы города попали 14 человек, среди которых четверо детей.

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