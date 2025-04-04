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08:44, 4 апреля 2025Экономика

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Надежда Ликсакова / РИА Новости

В Охотском море вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 4 апреля в 13:34 (5:34 мск). Его эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир», — сказано в сообщении.

По информации эксперта, сообщения о разрушениях не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

2 апреля сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано у южных берегов Японии. Очаг залегает на глубине 14 километров. До этого Японии предсказали «мегаземлетрясение». По расчетам местных властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек.

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