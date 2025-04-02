В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у южных берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у южных берегов Японии, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ).

Очаг залегает на глубине 14 километров. Эпицентр зафиксирован в 54 километрах к юго-востоку от города Ничинан и в 76 километрах к юго-востоку от Мияконодзе. Подземные толчки начались приблизительно в 17:03 по московскому времени.

Ранее Японии предсказали «мегаземлетрясение». По расчетам властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек. В финансовом плане катастрофическое землетрясение может стоить бюджету Японии до 1,81 триллиона долларов. При этом научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков считает, что «мегаземлетрясение» не случится в Японии в ближайшие полгода. Согласно научной классификации, «мегаземлетрясением» называют толчки магнитудой от 9. Однако сейсмические явления подобной силы в Японии невозможны, добавил он.